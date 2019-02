Paus roept in Abu Dhabi op tot eenheid onder religieuze leiders

Paus Franciscus heeft tijdens zijn bezoek aan het Arabisch Schiereiland in een toespraak al het geweld uit naam van religie veroordeeld.

Volgens hem hebben leiders van alle religies de taak samen te werken en elke vorm van oorlog af te wijzen. "Of we bouwen samen aan een toekomst of er zal geen toekomst zijn", zei hij in Abu Dhabi, tijdens het eerste bezoek ooit van een paus aan het Arabisch Schiereiland.

Ook waarschuwde hij voor de gevaren van nepnieuws. Daarmee doelde hij op de propagandacampagnes die in veel Golfstaten zijn opgezet na de boycot van Qatar. Tot die boycot besloten Saoedi-Arabiƫ, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten, anderhalf jaar geleden.

Bezoek voor toenadering

Het bezoek van Franciscus staat in het teken van toenadering tussen verschillende geloven. Eerder vandaag ontmoette hij in de Grote Moskee in Abu Dhabi een groep moslimleiders. Die bijeenkomst was volgens hem "hartelijk en broederlijk".

Later ondertekende hij met de belangrijkste imam van Egypte, sjeik Ahmed al-Tayeb, een verklaring. Daarin benadrukten ze onder meer gezamenlijk wereldvrede na te streven.

Morgen zal Franciscus zijn bezoek afsluiten met een mis voor naar verwachting 120.000 mensen. Op het Arabisch schiereiland wonen zo'n twee miljoen katholieken, voornamelijk buitenlandse werknemers als Filipijnse schoonmakers.