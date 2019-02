Ouders Zaanse school pikken vierdaagse schoolweek niet meer

Ouders van leerlingen van CBS Tamarinde in Zaandam willen dat hun kinderen weer gewoon een vijfdaagse schoolweek krijgen. De school hanteert sinds een paar maanden een vierdaagse schoolweek vanwege het lerarentekort. Op de vijfde dag zijn de kinderen thuis en krijgen ze opdrachten mee van school.

De ouders zijn het zat en hebben een handhavingsverzoek gedaan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De hoop is dat er maatregelen worden genomen om de lestijd van leerlingen te verhogen.

Les van mama

Een van de initiatiefnemers van de actie is ouder Jeroen de Glas. Zijn kinderen hebben allebei maar vier dagen les. De een is op maandag vrij, de ander op dinsdag. Niet echt handig. "Mijn vrouw en ik hebben gelukkig een vrij flexibel werkrooster, daarom kunnen wij allebei een dag thuis zijn om onze dochters te helpen. Maar veel ouders kunnen dat niet."

Dat kan leerlinge Pilar beamen. Zij krijgt nu thuis les van haar moeder, die eigenlijk gewoon aan het werk is. Ze vindt het dan ook niet leuk om les te krijgen van haar moeder. "De juf doet het veel beter. Mama die snapt er nog niet veel van, haha!"

De school zegt begrip te hebben voor het protest van de ouders. Directeur Janneke Oosterman wijst op het tekort aan docenten: "Sinds september komen we structureel leraren tekort, en het lukt ons niet om dat op te lossen. Daarom konden we niet anders dan een vierdaagse schoolweek invoeren."

Onderwijsinspectie

Voor zover bij de onderwijsinspectie bekend is er nog één andere school die de vierdaagse schoolweek hanteert. Die school ligt in Geleen, in Limburg.

De onderwijsinspectie is door het bestuur van de basisschool in Zaandam geïnformeerd over het instellen van de vierdaagse schoolweek. Die loopt vooralsnog tot de voorjaarsvakantie. De inspectie heeft met het bestuur de afspraak dat ze worden geïnformeerd als de problemen eerder kunnen worden opgelost.

Een structurele vierdaagse lesweek is niet toegestaan en wordt ook niet gedoogd. Wel biedt de wet scholen de mogelijkheid om zeven keer per jaar een lesweek van vier dagen te hebben.