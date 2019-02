Oud-PVV'er Van Klaveren is moslim geworden

Als PVV-Kamerlid had Joram van Klaveren keiharde kritiek op de islam en noemde hij de Koran vergif. Nu is Van Klaveren zelf moslim geworden, zegt hij in interviews met Tijs van den Brink op NPO Radio 1 en met NRC Handelsblad. In het boek Afvallige vertelt hij waarom hij de islam niet langer bestrijdt en zelf tot het geloof is bekeerd.

Aanvankelijk wilde Van Klaveren een kritisch boek over de islam schrijven. Tijdens dat proces kwam hij steeds meer dingen tegen die zijn visie veranderde, zegt hij tegen Tijs van den Brink in het radioprogramma Dit Is De Dag.

"Als je gelooft dat er één God is en dat Mohammed een van de profeten was, naast Jezus en Mozes, dan ben je formeel moslim", aldus van Klaveren, die steeds meer interesse kreeg in de godsdienst en zich realiseerde niet meer achter al zijn oude denkbeelden te staan.