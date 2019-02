Doodgeboren kinderen ingeschreven: 'De cirkel is eindelijk rond'

Pieter Meertens werd in 1995 levenloos geboren. Dat hij nu ook op papier bestaat, geeft zijn ouders een goed gevoel. "Nu is het officieel", zei vader Armand na de afspraak bij de gemeente Nuth. "We gaan straks nog even naar het graf om erbij stil te staan. En dan gaat het leven weer door."

'Cirkel is rond'

Ouders van doodgeboren kinderen hebben jarenlang gestreden voor de mogelijkheid om hun kind te laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BPR). Het initiatief kwam van Natasja Geyteman. Haar dochter Jolie kwam in 2007 dood ter wereld. Dat zij niet voorkwam in de systemen van de overheid, heeft ze nooit kunnen accepteren. "Dat voelde als een enorme ontkenning van haar bestaan."

Geyteman en haar gezin stonden vanochtend ook in het gemeentehuis om hun dochter alsnog in te schrijven. "Het doet me heel veel", zei de initiatiefneemster na afloop. "Hier is het allemaal begonnen. Hier kwam ik erachter dat ze niet geregistreerd was. De cirkel is nu rond."

Reacties

Op een Facebookpagina die Geyteman voor lotgenoten heeft geopend, laten meer ouders van doodgeboren kinderen vandaag weten dat ze hun kind hebben bijgeschreven of dat op korte termijn gaan doen. "Eindelijk telt Sophie 'echt mee'", schrijft iemand. Een andere ouder reageert: "Ontzettend bedankt! Morgenochtend 9:05 zijn wij op het gemeentehuis voor onze Maurits, stil geboren op 26 januari 2016. Precies 3 jaar na de uitgerekende datum."