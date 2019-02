VVD stapt uit coalitie Rijswijk om klimaatmaatregelen

De VVD in Rijswijk, Zuid-Holland, is uit de coalitie gestapt vanwege klimaatmaatregelen. Coalitiepartners GroenLinks en WIJ.Rijswijk willen dat de plannen snel worden aangenomen in de gemeenteraad, maar de VVD vindt dat veel te snel.

Volgens de VVD is juist rust en bezinning nodig. De partij wil de landelijke discussie over het klimaatakkoord afwachten zodat er een duidelijk beeld is van de gevolgen voor de burger. De partij wordt hierin gesteund door de oppositie in Rijswijk.

"De VVD in Rijswijk is van mening dat er iets moet gebeuren op het gebied van klimaat, maar wel op een verantwoorde manier waardoor het behapbaar blijft voor de burger. Er zijn op dit moment gewoon te veel vragen en te weinig concrete cijfers over kosten en opbrengsten", zegt de partij in een verklaring.

Het proces

Volgens de VVD heeft de beslissing dus niets te maken met de energiemaatregelen zelf, maar met het proces. De partij zegt dat GroenLinks en WIJ.Rijswijk de maatregelen erdoorheen willen drukken. "Ze negeren de wens van een groot deel van de gemeenteraad om niet vooruit te lopen op landelijke afspraken."

De VVD levert één wethouder in Rijswijk, Jorke van der Pol. Hij biedt morgenavond zijn ontslag aan in de gemeenteraad. De coalitie bestaat nu nog uit GroenLinks, Wij.Rijswijk en D66. Deze partijen hebben geen meerderheid in de Rijswijkse gemeenteraad.