Bedenker van Insta-ei meldt zich, ei nu ook te zien op tv

Het mysterie rond het ei dat vorige maand het record van meeste likes op Instagram verbrak, is opgelost. De man die @world_record_egg bedacht zegt in The New York Times dat hij alleen maar wilde kijken of hij het oude record, voor een foto van Kylie Jenner, kon verbreken. Dat lukte dus - maar wie of wat er achter het ei zaten, was tot nu toe niet duidelijk.

Nu blijkt de 'geestelijk vader' van het ei de 29-jarige Chris Godfrey te zijn. Hij werkt in Londen in de reclamewereld. "Zou zoiets simpels en universeels als een ei goed genoeg zijn om het record te verbreken?", vroeg hij zich af.

Het antwoord was overtuigend: meer dan 52 miljoen liketen het ei, ruim 30 miljoen meer dan de foto waarop Jenners dochtertje Stormi Webster is te zien. Volgens Godfrey is geen gebruik gemaakt van tools om het aantal likes te vergroten.