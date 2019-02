EU-ambtenaren willen procedure tegen Nederland om pulsvissen

Ambtenaren van de Europese Commissie willen een procedure tegen Nederland starten vanwege het overtreden van regels rond pulsvissen. Dat schrijft de Europese Commissie in een brief die in handen is van de NOS. Eurocommissarissen moeten nog wel instemmen met de procedure. Dat doen ze in veel gevallen.

De brief is gericht aan de Franse milieuorganisatie Bloom. Die diende vorig jaar een klacht in bij de Commissie, omdat een grote meerderheid van de pulsvisvergunningen in Nederland illegaal zou zijn afgegeven. De ambtenaren van de Europese Commissie bevestigen dat niet expliciet in de brief, maar zeggen wel dat ze een vooronderzoek hebben gedaan. De uitkomsten uit dat onderzoek moet wat hen betreft leiden tot een zogeheten inbreukprocedure.

Zo'n procedure kan Nederlandse vissers duur komen te staan. In eerste instantie wordt Nederland gevraagd meer informatie te geven, maar vaak wordt daarna ook gevraagd om het beleid aan te passen. Dat kan in dit geval leiden tot het intrekken van vergunningen.

Populair onder Nederlandse vissers

Nederlandse vissers begonnen tien jaar geleden met pulsvissen, een methode waarbij met elektriciteit vissen uit de zeebodem worden gelokt. Het leidde tot een grotere visvangst en minder brandstofverbruik en werd dus razend populair onder Nederlandse vissers. Nederland mocht in eerste instantie met maar 5 procent van de vloot pulsvissen. Inmiddels vist zo'n 40 procent met de puls.

Al snel kwam er verzet tegen pulsvissen. Franse en Britse vissers zeggen dat ze vrijwel niets meer kunnen vangen nadat een Nederlands pulsvisschip langs is gevaren. De NOS toonde al eerder aan dat een groot deel van de vergunningen officieel was afgegeven voor wetenschappelijk onderzoek, maar dat zulk onderzoek in de praktijk nauwelijks werd uitgevoerd.

Het advies om een inbreukprocedure te starten is opmerkelijk, omdat de ambtenaren die daar nu op aansturen in het verleden altijd hebben ingestemd met het toekennen van meer pulsvisvergunningen. In de brief leggen ze niet uit wat nu heeft geleid tot het intrekken van die instemming.

Verbod op pulsvissen

Een inbreukprocedure zou een klap zijn voor de Nederlandse lobby, die probeert een verbod op pulsvissen te voorkomen. Het Europees Parlement stemde vorig jaar voor zo'n verbod, maar Nederland probeert via de Europese Raad de vergunningen zo lang mogelijk vast te houden. De gesprekken daarover in Brussel worden deze maanden gevoerd. Een inbreukprocedure helpt daarbij niet.

Een woordvoerder van minister Schouten van Visserij zegt dat Nederland nu eerst afwacht wat de Europese Commissie besluit. "We weten dat dit speelt, maar zolang de Europese Commissie nog geen besluit heeft genomen, reageren we er niet op."