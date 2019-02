'Made in Morocco-auto' nieuwe motor van landelijke economie

De Marokkaanse auto's namen pas echt een vlucht toen Renault zijn tweede fabriek opende in Tanger in 2012. Net als in Casablanca produceerden ze hier het goedkope model Dacia, voorheen een Roemeens automerk. "Toen Dacia's erg succesvol bleken, wilde het automerk er meer produceren, maar de fabriek in Roemenië bereikte zijn maximumcapaciteit. Dus zocht het een ander land dichtbij met goedkope arbeid", vertelt econoom Nadia Benabdeljlil, gespecialiseerd in de auto-industrie in het land.

De overheid legde op dat moment een goede infrastructuur aan in Tanger om deze stad op verzoek van de koning de tweede economische hoofdstad van het land te maken. Het heeft sindsdien een geasfalteerde snelweg tot aan de hoofdstad Rabat en de grootste haven van Afrika genaamd Tanger Med, voorzien van een belastingvrije zone. Hier moeten buitenlandse bedrijven al hun producten exporteren, maar ze opereren belastingvrij. In deze zone gaf Marokko een gratis terrein aan Renault.

Export, werk en goedkope auto's

Marokko deed dit allemaal om buitenlandse investeringen aan te trekken en daarmee werkgelegenheid te creëren. Dat is gelukt. Auto's zijn nu nummer één exportproduct van het land. De export was in 2017 meer dan 6,5 miljard euro waard, bijna de helft van alle industriële export. In 2014 was dit nog maar een kleine 4 miljard.

Renault produceerde afgelopen jaar zo'n 420.000 auto's. 90 procent daarvan werd naar het buitenland geëxporteerd: vooral Europa, maar ook naar Egypte en het Midden Oosten. Het merk heeft zo'n 11.000 werknemers in dienst en zou indirect voor 30.000 tot 50.000 banen zorgen. "Dankzij Renault vestigden zich ook andere multinationals en leveranciers rondom hun fabrieken", aldus Benabdeljlil.