Belaagde acteur Jussie Smollett alweer op de planken

De Amerikaanse acteur en R&B-zanger Jussie Smollet, die dinsdag door gemaskerde mannen op straat werd aangevallen, heeft bij zijn eerste optreden nadien stilgestaan bij het incident. "Ik ben nog niet helemaal genezen, maar dat komt wel goed. Ik moest hier vanavond zijn. Ik kon de aanvallers niet laten winnen", zei hij in een uitverkochte zaal in Hollywood.

Smollet, die een van de hoofdrollen speelt in de televisieserie Empire, denkt dat hij slachtoffer is geworden van racisme of homohaat. Hij zei tegen de politie dat hij na een etentje in een restaurant door twee mannen werd belaagd die beledigende teksten riepen en hem overgoten met een chemisch goedje, mogelijk chloor.

Ook zouden ze een touw om zijn nek hebben gedaan. Volgens Smollet riepen ze "Dit is het land van MAGA", verwijzend naar de Make America Great Again-slogan van president Trump.

'Homoseksuele Tupac'

In het ziekenhuis werd vastgesteld dat Smollet een paar gekneusde ribben had. Artsen zeiden dat hij al snel weer zou kunnen optreden, mits hij voorzichtig zou doen. "En bovendien, ik heb teruggevochten", verzekerde hij de fans. Hij vervolgde: "Ik ben nu de homoseksuele Tupac". De wereldberoemde rapper werd in 1996 op straat doodgeschoten.

De aanval op Smollet is niet op camerabeelden vastgelegd. De politie onderzoekt de zaak.