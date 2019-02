Nissan maakt nieuwe SUV niet langer in Britse fabriek, mede door brexit

Autofabrikant Nissan verplaatst de productie van het nieuwe model SUV van het Verenigd Koninkrijk naar Japan. Het bedrijf voert zakelijke redenen aan, maar noemt ook de aanhoudende onzekerheid rond de brexit.

Vier maanden na het brexitreferendum in juni 2016 kondigde Nissan nog aan dat de nieuwe X-Trail gemaakt zou worden in een fabriek in Sunderland. Die boodschap werd destijds gezien als een stempel van vertrouwen voor Groot-Brittanniƫ en premier May.

Maar zo'n twee maanden voor de uittredingsdatum, 29 maart, wijzigt de autofabrikant toch van koers. De productie van de X-Trail wordt verplaatst naar het Japanse Kyushu, officieel voor het "optimaliseren van investeringen".

Grootste autofabriek in Groot-Brittanniƫ

Hoewel dit besluit volgens Nissan is genomen om puur zakelijke redenen, noemt topman Gianluca de Ficchy ook de brexit. "De aanhoudende onzekerheid rond de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU helpt bedrijven als het onze niet bij het maken van toekomstplannen", zegt hij in een verklaring.

Nissan bezit de grootste autofabriek in het Verenigd Koninkrijk en neemt ongeveer 30 procent van de jaarlijkse autoproductie in het land voor zijn rekening. De geplande productie van de nieuwe versies van de Juke en Qashqai wordt vooralsnog niet verplaatst.

Vorig jaar schrapte de autofabrikant nog honderden banen in de fabriek in Sunderland. De bezuinigingen waren volgens het bedrijf een gevolg van de dalende vraag naar dieselauto's.