Voormalig topbokser Lubbers komt terug naar Nederland

Voormalig topbokser Rudi Lubbers, van wie afgelopen week duidelijk werd dat hij onder erbarmelijke omstandigheden in Bulgarije leeft, komt op korte termijn terug naar Nederland. Dat vertelt Rini Wagtmans, die de hulpactie voor Lubbers co├Ârdineert, aan de NOS.

"Ik ben samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken bezig een noodpaspoort voor Rudi te regelen. Zodra hij die van het Nederlandse consulaat in Bulgarije heeft ontvangen, komt hij samen met zijn zoon Marco terug naar Nederland", aldus Wagtmans. "Wanneer dat precies is, weet ik nog niet."

Eerder gaf Lubbers aan niet terug naar Nederland te willen omdat hij hier, naar eigen zeggen, wordt gezien als drugshandelaar. Lubbers werd in 1986 in Portugal veroordeeld wegens betrokkenheid bij de smokkel van ongeveer 350 kilo hasj. Hij heeft dit altijd tegengesproken.

Zijn zoon Marco, die vrijdag naar Bulgarije was gevlogen en daar herenigd werd met zijn vader, probeerde hem de afgelopen week te overtuigen dat hij wel verlost is van dat stempel.

Ook partner Ria komt terug

Volgens Wagtmans keert ook Lubbers' partner Ria terug naar Nederland. "Zij ligt nog in het ziekenhuis in Bulgarije, maar is wel van de intensive care af. Zodra haar gezondheidssituatie het toelaat, keert ook zij terug. Haar zoon is nu bij haar om voor haar te zorgen."

Van Ria werd vrijdag bekend dat zij acuut hulp nodig had, nadat een Nederlander in Bulgarije had gezien dat zij bewegingsloos achter in het busje lag waar Lubbers en zijn partner verbleven.