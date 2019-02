Plofkraak Amsterdam opgenomen door getuige

De daders steken nog een arm op als ze de filmende man voorbijrijden. Het is nog niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt.

Op hetzelfde plein probeerden criminelen in oktober ook tevergeefs een pinautomaat op te blazen. Het was de tweede in een reeks plofkraken die Amsterdam eind vorig jaar teisterde. Bij geen van de explosies maakten de daders iets buit, maar ze richtten wel veel schade aan.

Half januari werden twee mannen van 22 en 26 opgepakt. De jongste werd woensdag vrijgelaten, maar is nog wel verdachte.