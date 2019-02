Steeds meer kampeerders in de winter: 'Maar kou lijden doen we niet'

De winter is ondanks het winterse weer dus in trek bij kampeerders. Hoe kouder, hoe beter, zeggen campingeigenaren. "Bij ons zie je dit weekend allemaal tipi-tenten en buitenkachels. Je hebt weekenden nodig die koud zijn", zegt Willem den Brok van camping De Wielewaal.

"Wat wij hier de hele dag doen?" Een kampeerster somt op: "Haken, breien, puzzels oplossen, lekker kletsen met elkaar. En de mannen hakken hout, stoken vuurtje. Heerlijk. En we houden het altijd warm. Kamperen in de winter oké, maar kou lijden doen we niet. We hebben op meerdere plekken kachels."

In de zomer kamperen 'geen kunst'

Ze snapt wel mensen die er een beetje raar tegenaan kijken. "Mensen denken altijd dat we het koud hebben, maar dat is dus niet zo. Maar je moet natuurlijk wel goede kleren aan doen: warme broek, panty eronder, goede schoenen, wollen trui. En goed beddengoed hebben."

In de zomer kamperen kan iedereen, zegt ze. "Dat is geen kunst. Dit moet je gewoon leuk vinden. Vanochtend viel de sneeuw op onze tent met zo'n typisch geluid. Ik word er heel blij van."

Om in een winter in een tent te slapen, moet je wel goed beslagen ten ijs komen. "Je moet een goede slaapzak hebben, want het moet wel een plezier zijn en geen marteling", zegt Harco Bergman van camping De Veenkuil. Hij zat zelf jaren in het leger. "Ik heb zelf veel buiten geslapen, de sterrenhemel is prachtig."

En voor de echte bikkels is het nooit koud genoeg. Dat merkte Martijn Harms, die een camping heeft in Drenthe. "Ik had afgelopen week een groep bushcrafters die in een hangmat sliepen. Als het sneeuwt, zie je dat er meer mensen komen. Ik heb in het weekend tussen de 15 en 20 bezette kampeerplekken." Tussen Kerst en Oud en Nieuw stond zijn camping zelfs helemaal vol.