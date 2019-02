Utrecht doet aangifte om lekken Uithoflijn

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht gaan aangifte doen vanwege vermoedelijke schending van geheimhouding. Vorige week berichtte het AD/Utrechts Nieuwsblad op basis van bronnen dat de provincie voor de bouw van de Utrechtse Uithoflijn miljoenen aan bouwbedrijf BAM heeft betaald, zonder dat duidelijk is waarvoor.

Volgens de provincie lijkt het erop dat informatie uit het artikel afkomstig is uit een geheim rapport van forensisch onderzoeksbureau Integis of uit interviewverslagen die gebruikt zijn voor de onderbouwing van het onderzoek. "Provinciale Staten hadden daar geheimhouding op gelegd", staat in een persverklaring.

"Het vermoeden van schenden van geheimhouding bij een rapport dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten hebben verstrekt, is een ernstige zaak", zegt gedeputeerde Dennis Straat. "Die raakt niet alleen aan de kern van de relatie tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, maar is ook een strafbaar feit. Daarom doen we aangifte."

Wanbeleid

De provincie doet ook aangifte van het lekken van vertrouwelijke informatie over een "personele aangelegenheid". Vanochtend schreef De Telegraaf dat een klokkenluider, die de provincie en de gemeente Utrecht beschuldigt van wanbeleid bij de aanleg van de Utrechtse tramlijn, bijna een ton wilde van de overheden. In ruil daarvoor zou hij, zo schreef de krant, afzien van "verdere activiteiten en verder geen kosten veroorzaken". Toen dat geld niet kwam, stapte hij naar de pers.

Gedeputeerde Straat zegt in de verklaring ook die zaak hoog op te nemen. "Voor een goed provinciaal bestuur vormt integriteit een belangrijke voorwaarde. Een essentieel onderdeel daarvan is dat ambtenaren kennis en informatie die hun geheim is toevertrouwd of waarvan ze het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen niet zullen openbaren aan de pers. Daar moeten burgers op kunnen rekenen."

Vertraging

De Uithoflijn is een tramverbinding tussen station Utrecht Centraal en de Uithof, waar onder meer de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht zitten. In eerste instantie werd 321 miljoen euro voor de hele lijn uitgetrokken, maar de extra kosten zijn opgelopen tot 102 miljoen euro.

De tramlijn wordt naar verwachting eind dit jaar in gebruik genomen. Dat is anderhalf jaar later dan gepland.