Zware regenval in noorden Australië, zuiden kampt nog met recordhitte

In het zuiden van Australië zijn de condities heel anders; daar wordt al een tijd hitterecord na hitterecord gebroken.

Vorige week werd in Adelaide bijvoorbeeld de hoogste temperatuur ooit gemeten in een grote Australische stad: het werd er 46,6 graden. In Port Augusta was het het warmst, daar werd het 49,5 graden. Het Meteorologische instituut maakte gisteren bekend dat januari de heetste maand is, die ooit is gemeten in Australië.

Op Tasmanië dat ten zuiden van Australië ligt, zorgt de hitte voor grote bosbranden. Al 1900 vierkante kilometer bos (meer dan de provincie Utrecht) is afgebrand, daarbij zijn ook huizen verwoest. Voorlopig is de warmte nog niet voorbij zeggen meteorologen.