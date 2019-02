'Onbekende brieven Einstein opgedoken in Leiden'

In het archief van Rijksmuseum Boerhaave in Leiden zijn drie onbekende brieven van Albert Einstein gevonden. De beroemde natuurkundige schreef die aan zijn Russische collega Tatiana Afanassjewa. De brieven zijn volgens NRC Handelsblad gevonden door wetenschapsjournalist Margriet van der Heijden. Zij is bezig met een dubbelbiografie van de Russische en haar man, de Oostenrijks-Nederlandse fysicus Paul Ehrenfest.

Het stel woonde begin twintigste eeuw in Leiden. Ehrenfest was in 1912 Hendrik Lorentz opgevolgd als hoogleraar aan de universiteit in de stad. Einstein logeerde regelmatig bij het stel aan de Witte Rozenstraat. In de jaren 60 schonk de weduwe Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa het archief van haar man aan het museum.

'Te gedetailleerd'

Afanassjewa stuurde volgens de krant in 1947 haar manuscript Die Grundlagen der Thermodynamik naar Einstein. Uit de brieven blijkt dat die het met veel interesse gelezen heeft. Hij schreef het manuscript "waaruit ikzelf aanzienlijk wat geleerd heb" met respect terug te sturen. Wel vond hij het werk te gedetailleerd.

Einstein woonde en werkte in de VS toen hij de brieven schreef, aan de beroemde Princeton-universiteit. "Zulke vondsten werpen nieuw licht op Einstein en zijn contacten, op de wetenschapsgeschiedenis", zegt Anne Kox, emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Natuurkunde in de NRC.

In Californië inventariseert de technische universiteit Caltech Einsteins werk. Het Einstein Papers Project heeft inmiddels zo'n 30.000 brieven en andere documenten gecatalogiseerd. De drie brieven zullen eraan worden toegevoegd.