Omdat het voor brandweerlieden te gevaarlijk is om een stal binnen te gaan waar brand woedt, kunnen ten minste 1000 biggen en varkens daar niet worden gered.

Dat betekent dat ze omkomen in het vuur, al is er ook de kans dat ze al eerder bezwijken door de stress.

In het Brabantse Biezenmortel brak kort na 16.00 uur brand uit in een stal die oversloeg naar naastgelegen silo's. Het is onduidelijk hoe de stalbrand is ontstaan, schrijft Omroep Brabant.