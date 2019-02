Verdachte komt in dure bak naar rechtbank en raakt hem kwijt

Justitie heeft een Aston Martin in beslag genomen van een man die er de afgelopen weken mee naar de rechtbank reed. De man is verdachte in een zaak over drugshandel en mag het proces op vrije voeten volgen. Maar justitie kreeg argwaan toen de verdachte dagelijks met een dure auto bij de rechtbank aankwam.

Onder meer de politie, gemeente en de Belastingdienst begonnen gezamenlijk een onderzoek naar de bestuurder. Al snel bleek dat de auto op naam een zogenoemde 'katvanger', iemand die in naam eigenaar is van bijvoorbeeld een auto of huis, met als doel de werkelijke eigenaar buiten beeld te houden van de politie.

Rode Ferrari

Die had volgens het Openbaar Ministerie meer dure auto's op zijn naam. "Dat waren niet de minste", zegt het OM. Het bleek te gaan om een rode Ferrari, een Mercedes en een Audi.