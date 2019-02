Zanger Johnny Lion van 'Sophietje' overleden

Zanger Johnny Lion is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van het nummer Sophietje ("Zij dronk ranja met een rietje"), dat hij in 1965 uitbracht.

Hij begon zijn carrière in de Haagse gitaargroep The Jumping Jewels, die in 1961 een nummer 1-hit had met het nummer Wheels. In 1965 ging hij solo verder en kwam zijn doorbraak met Sophietje, een ode aan zijn toenmalige vriendin Sophie van Kleef. Het nummer was goed voor een gouden plaat.

Lion schreef het nummer niet zelf, de muziek was van de Zweedse zanger Thore Skogman en de songtekst werd geschreven door Gerrit den Braber. Aanvankelijk kwam Den Braber met een andere titel, weet radiopresentator Frits Spits. "Ik ben blij met Bolle Bertha. Toen zei Lion: je denkt toch niet dat ik dat ga zingen hè? Toen vroeg Den Braber hoe dat meisje eigenlijk heette waar hij mee omging, en toen heeft hij er Sophietje van gemaakt."

Sophie van Kleef was modeontwerpster en fotomodel en ze begon samen met Johnny een winkel in Amsterdam. Aanvankelijk was ze niet blij met de titel van het nummer, zegt Spits. "Ze vond het in eerste instantie verschrikkelijk, dat ze in een liedje was opgesloten. Maar toen ze zag dat het in de top 10 terechtkwam vond ze het toch wel leuk en heeft ze nog een plaatje gemaakt als antwoord en dat heette Johnny. Maar dat is geflopt."

Ook kwam Lion een jaar later in de hitlijsten met het nummer Tjingeling.