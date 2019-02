NVWA leidt dierenartsen tot inspecteur op vanwege de brexit

Schiphol en de havens

De inspectie van geïmporteerd vlees is een bewerkelijk proces. Niet alleen de documenten, maar ook de producten zelf moeten worden beoordeeld. Dat gebeurt op zogeheten buitengrens inspectiepunten, officieel vastgestelde locaties van ondernemingen waar vee en vlees bij binnenkomst worden gekeurd.

Nederland heeft twee inspectiepunten voor levende dieren, op Schiphol en Maastricht Aachen Airport. Derde landen liggen nu te ver weg om dieren met de boot naar Nederland te brengen. Ook in de zeehavens zijn verschillende keurpunten ingericht, maar alleen voor vlees en vleesproducten.

Mochten bedrijven vanuit het VK toch dieren per boot willen vervoeren, dan moet er in Rotterdam alsnog een geschikt keuringspunt worden ingericht, zodat vee dat met de ferry hier komt snel kan worden afgehandeld. Half februari wordt daarover nog gesproken in Brussel, maar het is aan het bedrijfsleven om daarvoor een verzoek in te dienen bij de NVWA.

Exportkeuringen

De keuringen voor export van vlees, vleesproducten en levend vee naar het VK vinden niet plaats in de haven of op het vliegveld, maar bij de exporterende bedrijven zelf. Dat kan dus in het hele land zijn. De Britten hebben tot nu toe gezegd dat zij geen extra controles gaan doen, dus daar wordt vooralsnog geen extra vertraging verwacht.