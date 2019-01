Dodental na dambreuk Brazilië loopt op, nog honderden vermisten

Het dodental als gevolg van de dambreuk bij een ijzermijn in het zuidoosten van Brazilië is flink opgelopen. Maandag waren 58 lichamen geborgen, inmiddels zijn het er 110. Er worden nog 238 mensen vermist.

De breuk ontstond vrijdag in een mijn bij het dorp Vila Forteco in de deelstaat Minas Gerais. Inmiddels zijn 71 lichamen geïdentificeerd. De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat veel slachtoffers zijn meegesleurd in een modderstroom die ontstond door de dambreuk.

Mijnbouwbedrijf Vale heeft beloofd dat het de slachtoffers en de nabestaanden een schadevergoeding zal betalen en dat het de veiligheid rond de mijnen zal verbeteren. In de regio werd er gelaten op gereageerd.

"Te laat", is de kop van de krant Estado de Minas. Anderen reageren bitter op het aanbod van 100.000 reais (circa 23.000 euro) per slachtoffer.

De rechtbank heeft meer dan 800 miljoen reais (190 miljoen euro) aan tegoeden van Vale bevroren als compensatie voor de slachtoffers. President Bolsonaro heeft opdracht gegeven om wetgeving te ontwerpen om de veiligheid te verbeteren.