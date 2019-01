Edwin Evers neemt afscheid met Gouden Radioring

Diskjockey Edwin Evers heeft de Gouden Radioring gewonnen voor zijn ochtendshow Evers staat op op Radio 538. Dat was net op tijd, want Evers stopte eind vorig jaar met zijn populaire programma.

Maar liefst 21 jaar stond Evers in het holst van de nacht op om de best beluisterde ochtendshow op de Nederlandse radio te presenteren. In 2006 werd hij ook al eens gelauwerd.

Verrassing

De grote verrassing bij de uitreiking van de prijzen bij de Radioring was Bram Krikke. Eerst werd hij al verkozen tot Aanstormend Talent en tot veler verrassing sleepte hij daarna ook de Zilveren Radioster voor de beste mannelijke presentator in de wacht. "Dit is niet normaal", aldus de SLAM!-dj. "Een jaar geleden zat ik nog werkloos thuis en nu sta ik hier."

Marieke Elsinga won de Zilveren radioster bij de vrouwen. De co-presentator van het ontbijtprogramma van Q Music versloeg Eva Koreman van NPO 3FM en Annemieke Schollaardt van NPO Radio 2.

Beste radiostation

De prijs voor het beste radiostation ging naar NPO Radio 2. De andere genomineerden waren Radio 10 en SLAM! Zendermanager Jan-Willem van Engelen van de best beluisterde zender van Nederland nam de prijs in ontvangst. "Dat een vakjury ons nu zo beoordeelt is fijn!"

Voor het eerst werd dit jaar een online Award uitgereikt: die was voor BNR Smart Radio. "De prijs van de toekomst", zei hoofdredacteur Sjors Fröhlich.

Joost den Draaijer

Willem van Kooten werd geëerd met de Marconi Oeuvre Award. Als dj Joost den Draaijer deed hij in de jaren 60 en 70 pionierswerk op de Nederlandse radio. Hij was al vroeg een pleitbezorger van horizontale programmering, dus elke dag op dezelfde tijd hetzelfde programma.

Publieke omroepen zaten daar niet op te wachten, aangezien zij zich met hun verticale programmering (elke omroep een vaste uitzenddag in de week) wilden profileren ten opzichte van de concurrentie.