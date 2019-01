Twee broertjes van 5 en 7 redden leven van hun oma

Twee broertjes van vijf en zeven hebben het leven van hun oma gered. Toen hun grootmoeder onwel werd, hebben ze meteen 112 gebeld. Daardoor was de ambulance op tijd ter plaatse.

De politie is onder de indruk van hoe de kinderen met de noodsituatie omgingen. "Teun heeft heel rustig uit weten te leggen waar hij was en wat er aan de hand was. Heel knap voor een jongen van zeven", zegt een agent tegen Omroep Gelderland.

Het jongetje zei dat hij deed wat zijn ouders hem geleerd hebben. "Als er wat met iemand gebeurt, moet je 112 bellen. Daarom heb ik dat gedaan."

De oma van Teun en Daan maakt het goed. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en blijft daar een nachtje.

Omroep Gelderland ging langs bij de broertjes.