Problemen met besturing bruggen en sluizen Afsluitdijk

De bediening van de bruggen en sluizen op de Afsluitdijk is onbetrouwbaar door softwareproblemen, heeft Rijkswaterstaat vastgesteld.

De besturingsinstallaties van de bruggen en sluizen zijn in 2016 vervangen, maar die systemen blijken dus niet goed te werken. Rijkswaterstaat onderzoekt nu wie aansprakelijk is voor de fouten.

Er zijn geen ongelukken gebeurd. Volgens Omrop Fryslân komt dat door oplettende brug- en sluiswachters.

Als tijdelijke oplossing zet Rijkswaterstaat extra mankracht in en zijn er meer camera's geplaatst. Voor een blijvende oplossing is anderhalf tot twee jaar nodig, schrijft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer.

De reparatie van de systemen start dit voorjaar. De Afsluitdijk en de vaarwegen gaan dan vijf tot zeven dagen dicht.