Celstraf geëist voor man die brandbommen gooide naar Turks consulaat

Het Openbaar Ministerie heeft 15 maanden cel geëist tegen de 35-jarige man die in augustus vorig jaar drie zelfgemaakte brandbommen naar het Turks consulaat in Amsterdam gooide. Daardoor ontstond een klein brandje in de tuin van het consulaat.

De politie hield de man in de buurt aan, waar hij rondliep met een hamer en een mes. Een agent loste een waarschuwingsschot omdat hij zwaaiend met het mes op de politie af kwam lopen.

Opkomen voor de Koerden

De man gaf in de rechtszaal toe dat hij de brandbommen, gemaakt van aan elkaar geplakte spuitbussen, heeft gegooid. Hij zei dat hij wilde opkomen voor de Koerden en benadrukte dat hij op een andere manier had moeten protesteren.

Volgens het OM was het een kwestie van geluk dat er niemand bij het consulaat aanwezig was. De officier van justitie zei dat de man eerder met plannen voor het gooien van een brandbom heeft rondgelopen en noemde hem onberekenbaar.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.