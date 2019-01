Kleine IJstijd mede veroorzaakt door komst Europeanen naar Amerika

De kolonisering van de beide Amerika's door de Europeanen is volgens Britse onderzoekers een van de oorzaken geweest van de zogenoemde Kleine IJstijd: de periode tussen grofweg 1450 en 1850, toen de gemiddelde temperatuur op aarde iets lager was dan daarvoor en daarna. De Kleine IJstijd ging in Europa met strenge winters gepaard, die door Hollandse meesters in de Gouden Eeuw zijn vastgelegd.

Na de reis van Columbus in 1492 leidde de komst van Europeanen tot een massale sterfte onder indianen. Onderzoekers van University College in Londen schrijven op de wetenschapwebsite Quaternary Science Reviews dat naar schatting 55 miljoen oorspronkelijke bewoners van het continent stierven aan de gevolgen van oorlog, dwangarbeid, economische malaise en vooral ziekten die door de Europeanen waren meegebracht.

56 miljoen hectare

Het gevolg was dat met name in Zuid- en Midden-Amerika 56 miljoen hectare landbouwgrond in woeste grond veranderde, een oppervlakte die ongeveer gelijk is aan Frankrijk. De onderzoekers berekenden dat de bomen en planten daarop genoeg CO2 opnamen om de temperatuur wereldwijd één of twee tiende graden te laten dalen.

De onderzoekers weten zich gesteund door monsters van ijs die op de Zuidpool zijn genomen. In die monsters zitten luchtbellen uit de tijd dat dat het ijs ontstond. Uit analyse van de luchtbellen is gebleken dat er in die periode inderdaad minder CO2 in de lucht zat dan daarvoor en daarna.

Het verdwijnen van landbouwgrond in Noord- en Zuid-Amerika was maar een van de oorzaken van de temperatuurdaling. Ook veranderingen van zeestromen, uitbarstingen van vulkanen en verminderde zonactiviteit hebben een rol gespeeld.