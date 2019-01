Omstreden Saudisch optreden Tiësto en Mariah Carey gaat door

De Brabantse dj heeft nog niet gereageerd op de commotie, Mariah Carey inmiddels wel. Ze wijst erop dat ze de eerste grote vrouwelijke ster is die mag optreden in het land, na jaren van strenge regels over muziek en entertainment.

"Omdat haar werd aangeboden op te treden voor een internationaal publiek van mannen en vrouwen, zag Mariah dit als een kans de genderscheiding op te heffen", laat haar management weten. "Mariah begrijpt het culturele belang van dit optreden en blijft streven naar gelijkheid voor iedereen, wereldwijd."

IS

Inmiddels heeft het optreden schijnbaar ook de aandacht gekregen van moslimextremisten. Volgens The Daily Mail circuleren er op sociale media plaatjes waarop de poster van het concert bewerkt is met een IS-logo.

Carey en Tiësto treden vanavond op tijdens een golftoernooi in Koning Abdullahstad, een speciaal voor handel opgezette stad op twee uur rijden van Mekka. Het concert past in het streven van het Saudische koningshuis om het land een moderner imago te geven. Daarvoor werden recentelijk ook shows van dj David Guetta, The Black Eyed Peas en Amerikaanse worstelaars binnengehaald.