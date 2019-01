Jaarwinst olie- en gasmaatschappij Shell ruim 23 miljard dollar

Elke werkdag, dag in dag uit, 64 miljoen dollar winst maken. Bij Shell lukt dat. De hogere olie- en gasprijzen en nieuwe olie- en gasprojecten hebben de winst van olie- en gasreus Shell in 2018 verdubbeld.

De winst ging van 12,9 miljard dollar in 2017 naar 23,3 miljard dollar (20,3 miljard euro) en is hoger dan analisten hadden verwacht. De jaaromzet kwam uit op 396,6 miljard dollar, ruim een kwart meer dan in 2017.

Aan de upstream-kant, de exploratie en winning van olie en gas, werd 6,8 miljard dollar verdiend, een verdubbeling door de hogere marktprijzen. De downstream-zijde, de raffinage, chemie en marktproducten, leverde 7,6 miljard dollar op, dat is 16 procent minder.

De LNG-gasactiviteiten leverden 9,4 miljard dollar op, bijna 80 procent meer dan in 2017. Shell is een van de grootste spelers in de wereld in vloeibaar gas. In 2018 werd er 4,5 miljard dollar in geïnvesteerd.

In totaal investeerde Shell voor 24,5 miljard dollar in de olie-en gasactiviteiten.

Beleggers zijn ingenomen met de cijfers, het aandeel Shell opende 3 procent hoger.