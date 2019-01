Boa's in Amsterdam willen wapen: 'Ik heb laatst nog schoppen gekregen'

Volgens Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond is dat probleem ontstaan sinds de invoering van de landelijke politie. Burgemeesters hebben tegenwoordig minder te zeggen over de inzet van de politie en schakelen daarom voor de ordehandhaving op allerlei plekken boa's in. Zonder ze ook de spullen mee te geven die ze nodig hebben.

Als de boel uit de hand dreigt te lopen, moeten ze versterking inroepen van de politie. "Die hoort er dan binnen vijf minuten te zijn", zegt Vadym. "En hier in het centrum van Amsterdam, lukt dat meestal ook wel, maar toch zijn vijf minuten heel erg lang als je niks hebt om een stel agressieve lui op afstand te houden. Bovendien gebeurt het ook wel eens dat ze je portofoon afpakken. Dan ben je echt machteloos."

Imagoprobleem

De zwakke positie van handhavers heeft niet alleen te maken met hun uitrusting. Ze worstelen ook nog steeds met een imagoprobleem. "Ze zien ons vaak als afgekeurde politieagenten met een melkertbaan, maar wij hebben een driejarige opleiding gehad die vergelijkbaar is met wat je moet doen om surveillance-agent te worden."