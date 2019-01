Dode mannen in Belgisch drugslab kwamen uit Eindhoven

Twee van de drie mannen die dood werden gevonden in het drugslab in het Belgische Eksel, zijn Nederlanders. Ze kwamen uit Eindhoven. De identiteit van het derde slachtoffer is nog niet bekend. Dat bevestigt het Belgisch parket aan Omroep Brabant.

De drie zijn mogelijk in hun slaap overleden, na het inademen van giftige gassen. Volgens de Belgische krant het Belang van Limburg gaat het om "jonge twintigers".

De lichamen werden dinsdagochtend gevonden in een loods, na een anonieme tip. Toen agenten bij de loods aankwamen zagen bij de deur van de loods iemand liggen. Twee andere slachtoffers lagen tussen de vaten met chemische stoffen.

De loods in Eksel, waar de doden werden gevonden, was de laatste jaren een bandencentrale en autogarage. Volgens een buurtbewoner stond de deur altijd open, maar werden er zelden auto's verplaatst.

Eksel ligt vlak over de grens, zo'n 35 kilometer onder Eindhoven.