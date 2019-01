Proef om overlast in de trein te melden via app of sms

Last van dronken treinreizigers, passagiers die meubilair vernielen of anderszins overlast veroorzaken? Vanaf komend voorjaar kunnen treinreizigers in het zuiden van Nederland dat bij de conducteur melden met een sms of appje. De meldingsdienst is onderdeel van een proef die de NS uitvoert op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het doel van de proef is om te onderzoeken of de sociale veiligheid in de trein kan worden verbeterd met zo'n dienst. In het Verenigd Koninkrijk en België bestaat zoiets al in het openbaar vervoer. De NS heeft met partners daar gesproken, net als met de Nederlandse bioscoopketen Pathé. Die werkt al langer met een sms-dienst waarmee bezoekers overlast tijdens de film kunnen melden.

Bioscoopzaal

Pathé heeft hier goede ervaringen mee, maar volgens staatssecretaris Van Veldhoven is het dan ook makkelijker om in te grijpen in een bioscoopzaal dan in een rijdende trein.

Volgens haar is de veiligheid in de trein en op stations de afgelopen jaren al flink verbeterd, door bijvoorbeeld de poortjes op stations. "Maar het is ook fijn dat wanneer je 's avonds in de trein zit en je onveilig voelt, dat je dan de conducteur een seintje kunt geven."