Coalitie wil 48 miljoen euro voor kleine bedrijven om personeel aan te trekken

Kleine ondernemers moeten extra geld krijgen om goed personeel te vinden. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie dienen vandaag een voorstel in om jaarlijks 48 miljoen euro opzij te zetten voor een speciaal mkb-fonds.

Veel ondernemers hebben op dit moment moeite met het vinden en opleiden van personeel. Daardoor kunnen ze niet verder groeien of moeten de ondernemers zelf extra uren maken. "Vooral kleine ondernemers, zoals fietsenmakers, hebben problemen bij het vinden van personeel" zegt VVD-Kamerlid Dennis Wiersma. "Dan helpt het als je iemand kan opleiden tot fietsenmaker."

Bedrijfsschool

Grote bedrijven regelen hun eigen bedrijfsschool en kunnen daar mensen het vak leren, maar kleine bedrijven hebben niet het geld om iemand op te leiden. "Zo kunnen ze bijvoorbeeld mensen die nu in de bijstand zitten aan een baan helpen," hoopt Wiersma.

In de praktijk betekent het dat ondernemers die een plan hebben, subsidie kunnen aanvragen om bijvoorbeeld iemand naar een opleiding te sturen. "We hopen ook dat ondernemers samen gaan werken, en met dit geld bijvoorbeeld zelf een kleine bedrijfsschool starten."

Het geld komt uit een potje om vergoedingen uit te betalen die mensen krijgen als ze weg moeten bij een bedrijf omdat de ondernemer stopt, met pensioen gaat of overlijdt. Die regeling kost 35 tot 40 miljoen euro.

Proeftijd misbruiken

De coalitiepartijen dienen het plan gezamenlijk in tijdens het debat over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Daarmee wil minister Koolmees van Sociale Zaken bereiken dat het verschil tussen flexwerk en vast werk minder groot wordt.

Over een groot deel van de maatregelen uit de wet zijn de coalitiepartijen het eens. Alleen het plan om de proeftijd te verlengen naar vijf jaar gaat niet door. De partijen zijn bang dat ondernemers de proeftijd misbruiken.