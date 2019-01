Sneeuwbuien trekken over, in hele land kans op gladheid

Op veel plaatsen in Nederland ligt een laagje sneeuw, vaak ten minste een paar centimeter. Wel zijn er grote verschillen: in Zuid-Limburg ligt zo'n 9 centimeter, in Utrecht 2 tot 4 centimeter. Ook regionaal zijn de verschillen soms groot. Zo ligt volgens Weerplaza in Emmen zo'n 7 centimeter sneeuw, terwijl er in Assen bijna niets ligt.

Vanavond en vannacht trekken de sneeuwbuien van het westen naar het oosten. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. Dat kan in het hele land gladheid veroorzaken door bevriezing van natte weggedeelten.

Ongelukken

In Utrecht en Groningen zijn al ongelukken gebeurd door de gladheid. In Utrecht raakte een persoon gewond, meldt RTV Utrecht. Bij de twee ongelukken in Groningen is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen, schrijft RTV Noord.

Rijkswaterstaat strooit op snelwegen en raadt weggebruikers aan hun rijstijl aan te passen.