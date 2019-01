'Kwetsbare vluchtelingen worden dupe van uitruil bij kinderpardon'

Nederland heeft in internationaal verband afgesproken vluchtelingen te hervestigen die niet in de regio opgevangen kunnen worden. Tussen 2016 en 2019 ging het dus om 750 mensen per jaar. Dat aantal wordt door het nieuwe plan voor de komende drie jaar verlaagd naar jaarlijks 500. Voorafgaand aan 2016 nam Nederland ook al 500 vluchtelingen per jaar op.

Debat

In het debat in de Tweede Kamer over de versoepeling van het kinderpardon toonden verschillende oppositiepartijen zich kritisch over de verlaging van het aantal op te nemen vluchtelingen. Bram van Ojik (GroenLinks) sprak van "miezerige koehandel".