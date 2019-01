RVD: Máxima houdt zich aan regels van Argentijnse fiscus

De Rijksvoorlichtingsdienst spreekt berichten tegen dat koningin Máxima in Argentinië belasting ontduikt. De koningin bezit drie stukken grond in Río Negro. Volgens de Argentijnse onderzoekswebsite El cohete a la luna (De raket naar de Maan) heeft zij de gebouwen die daarop staan niet aangemeld bij de provincie en overtreedt zij daarmee de regels.

Máxima bezit sinds 2009 bijna 3000 hectare grond bij de rivier Pichi Leufú, in de buurt van de stad Bariloche, in het westen van het land bij de Chileense grens. Daarop staan gebouwen die voor toeristische doeleinden worden gebruikt.

De peettante van Máxima, Marta Marcela Cerruti Carricart, beheert de gebouwen op het landgoed La Estancia Pilpilcura, waaronder een bed & breakfast.

De RVD zegt in een reactie op het bericht: "Koningin Máxima respecteert de in Argentinië geldende belastingwetten en regelgeving. Dit wordt ons ook bevestigd door de betrokken autoriteiten in Argentinië."