Belastingkorting op stekkerauto: cadeau voor rijken of noodzakelijke prikkel?

Al met al heeft de fiscus per bespaarde ton CO2 1700 euro minder binnengekregen. CDA-Kamerleden Agnes Mulder en Pieter Omtzigt vragen zich af of dat geld niet veel effectiever ingezet had kunnen worden. Ter vergelijking: een maatregel als zuinigere autobanden zou mogelijk 300 euro per bespaarde ton kosten.

Staatssecretaris Snel vindt het geld wel degelijk goed besteed. Hij wijst erop dat het hier om de eerste investeringen gaat die nodig zijn de omslag naar volledig uitstootvrije wagenvloot in Nederland mogelijk te maken, waar uiteindelijk heel Nederland van profiteert. Daarnaast zullen er steeds minder van de allerduurste, en steeds meer van de goedkopere nieuwe elektrische auto's verkocht worden, denkt de staatssecretaris.

Waarom die korting?

De overheid wil de uitstoot van CO2 terugdringen. Het totale wegverkeer in Nederland is goed voor zo'n 18 procent van alle CO2-uitstoot - daar valt dus wat te halen. In het regeerakkoord is afgesproken dat er in 2030 alleen nog maar nieuwe auto's verkocht worden die volledig elektrisch zijn. Daardoor zal de brandstofauto uiteindelijk volledig van de straten moeten verdwijnen. Volledig elektrische auto's stoten geen CO2 uit.

Een manier om dat doel te bereiken, is het minder duur te maken om in een elektrische auto te rijden. Zo moeten mensen sneller verleid worden een (nu vaak nog relatief dure) elektrische auto te kopen. Dat stimuleert autofabrikanten ook om er meer op de markt te brengen.

De overheid geeft daarom belastingvoordelen. Wie een auto rijdt die minder uitstoot, hoeft jaarlijks ook minder belasting te betalen. Bijvoorbeeld: geen BPM en motorrijtuigenbelasting en minder bijtelling.

Feitelijk geeft de overheid op dit moment dus geen geld uit aan subsidie voor de aankoop van die auto's, maar krijgt ze minder inkomsten door een korting op de belasting die betaald moet worden. Om op de lange termijn niet te veel inkomsten mis te lopen, bouwt de overheid dat voordeel langzaam af tot aan 2030.

Wat is er vervolgens gebeurd?

Iedereen die het afgelopen jaar een elektrische auto kocht, maakte aanspraak op belastingkorting, ongeacht hoe duur die auto was. In de praktijk waren het vaak de rijkere zakelijke rijders die gebruik maakten van de regeling.