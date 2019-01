School maakt excuses aan docent die leerling bij nekvel greep

Het Kennemer College in Heemskerk heeft excuses gemaakt aan onderwijsassistent Gerrit Keeman, die werd geschorst nadat hij tijdens een conflict een leerling in het nekvel had gegrepen. Dat laten de directie van de school en Keeman in een gezamenlijke verklaring weten, waarover NH Nieuws bericht.

Keeman heeft zijn vertrek ten onrechte als schorsing ervaren, staat in de verklaring. "Het doel was om hem tot rust te laten komen en de rust op school te herstellen." De schoolleiding biedt zijn excuus aan voor "de gebrekkige communicatie die tot het misverstand heeft geleid."

De onderwijsassistent kwam in opspraak toen er een video in de openbaarheid kwam waarin hij woorden heeft met een leerling. In de video is te zien hoe Keeman de jongen in zijn nek pakt nadat die een kruk richting zijn benen heeft gegooid, en een opmerking maakt over zijn moeder.