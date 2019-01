'Verbod op Dalí-masker La Casa de Papel maakt weinig kans'

De Dalí-stichting wil de maskers die de hoofdrolspelers in de populaire Netflix-serie LaCasa de Papel dragen verbieden. Volgens de stichting zijn de maskers, die gebaseerd zijn op het gezicht van de Spaanse kunstenaar, zonder toestemming gebruikt door de makers.

In Nederland zou de stichting sowieso geen kans maken, zegt advocaat Dmitry Grobokopatel van JPR Advocaten. "Die is er alleen als de stichting de nabestaanden van Salvador Dalí, in dit geval ouders, vrouw of kinderen, betrekt in een procedure. De stichting zelf kan het gebruik van het portretrecht niet verbieden", zegt hij.

Maar van nabestaanden is geen sprake, aangezien Dalí geen kinderen had met zijn vrouw Gala en voor zover bekend ook niet met andere vrouwen. Gala overleed in 1982.