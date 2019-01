Marathon-kerkdienst voor Armeens gezin stopt

Ruim drie maanden duurde de kerkdienst in de Haagse Bethelkerk die moest voorkomen dat een uitgeprocedeerd Armeens gezin werd uitgezet, maar vanmiddag komt er een einde aan. Om 13.30 uur is er nog een afsluiting en dan is het klaar. Dat zegt de scriba (algemeen secretaris) van de Protestantse Kerk.

Door de viering dag en nacht te laten doorlopen was de kerk ervan overtuigd dat het gezin niet kon worden uitgezet. Daarbij baseerde de kerk zich op een regel die bepaalt dat de overheid geen kerkdienst mag onderbreken om mensen aan te houden die daaraan deelnemen. Al die tijd leefde het gezin in het kerkgebouw.

Onbekommerd over straat

Predikant Derk Stegeman gaat ervan uit dat de familie in Nederland mag blijven door het akkoord dat de coalitie sloot over het kinderpardon. "Een belangrijke doelstelling van het kerkasiel in de Bethelkapel is bereikt. Het is nauwelijks te bevatten dat de familie Tamrazyan straks onbekommerd de straat op kan gaan."

Het gezin bestaat uit een vader, moeder en drie kinderen en woont bijna tien jaar in Nederland.