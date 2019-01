Inlichtingenchefs VS nemen afstand van Trump

De chefs van de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben in een hoorzitting van de Senaat in Washington duidelijk gemaakt dat ze anders denken over de gevaren die de Verenigde Staten bedreigen dan president Trump.

De diensten zeiden dat het grootste gevaar komt van China en Rusland, en dat de betrekkingen tussen die twee landen in tientallen jaren niet zo hecht zijn geweest als nu.

Aan het woord was Dan Coats, de overkoepelend directeur van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Hij werd geflankeerd door directeuren van de CIA, FBI, het Nationale Veiligheidsagentschap en andere inlichtingenchefs. Coats merkt ook op dat sommige traditionele bondgenoten zich van Amerika afkeren als gevolg van het handels- en veiligheidsbeleid van de regering-Trump.

Gevaar Iran, Noord-Korea, IS

Over het gevaar dat uitgaat van Iran en Noord-Korea bestaat ook verschil van mening. Volgens Trump vormt Noord-Korea niet langer een bedreiging, maar Coats zei dat het onwaarschijnlijk is dat het land ooit afstand zal doen van zijn kernwapenarsenaal.

En anders dan Trump zegt, is Iran niet bezig met de ontwikkeling van kernwapens, kregen de senatoren te horen. Ook blijft er een dreiging uitgaan van IS in zowel Syrië als Irak. Trump beschouwt IS als verslagen, en heeft een militaire terugtrekking uit Syrië aangekondigd.

Verder werd gewaarschuwd voor het toenemend aantal cyberaanvallen van China, Rusland, Iran en Noord-Korea. De bedoeling daarvan is het stelen van informatie, beïnvloeding van burgers en het verstoren van belangrijke infrastructurele netwerken.

Het Chinese gevaar

De functionarissen zeiden dat het gelukt was om de Congresverkiezingen van november vorig jaar te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Maar ze houden er rekening mee dat cyberaanvallen bij de presidentsverkiezingen van over twee jaar geslepener zijn dan ooit.

Gevreesd wordt voor online-operaties om democratische instituties te verzwakken en partijen te ondermijnen, met als doel de uitslag van de verkiezingen te sturen.

FBI-directeur Christopher Wray zei dat de grootste dreiging uitgaat van Chinese inlichtingenoperaties en dat de Chinezen hun spionagedienst op een hoog niveau hebben gebracht. Vrijwel alle gevallen van bedrijfsspionage in de VS vallen te herleiden naar China, zei Wray. Volgens Coats is de spectaculaire professionalisering van het Chinese inlichtingenwerk mede tot stand gekomen door diefstal bij Amerikaanse bedrijven.