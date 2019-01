Echt of nep? Rembrandtjaar begint, test hier hoe goed je de meester kent

In het Rembrandtjaar is er nog veel meer te zien van de meester. Zo toont het Rijksmuseum vanaf februari zijn volledige collectie Rembrandts, waaronder 22 schilderijen, 60 tekeningen en 300 prenten. In november volgt er een dubbeltentoonstelling Velasquez-Rembrandt en dan begint ook in de Lakenhal in Leiden - de stad waar hij geboren is - een tentoonstelling die vooral focust op zijn vroege werk.

Naast Den Haag, Leiden en Amsterdam zullen er in het hele land activiteiten en tentoonstellingen zijn. Het volledige programma is hier te vinden.