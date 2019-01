Vrouw gedood in Kaatsheuvel, zoon aangehouden

In Kaatsheuvel is een 64-jarige vrouw om het leven gebracht. De politie vond haar gewond voor een huis aan de Jan de Rooijstraat. Daar is ze overleden.

Een 28-jarige man is kort daarna aangehouden als verdachte. Volgens de politie is dat haar zoon.

De politie was afgekomen op een melding over een verdachte situatie. Een buurvrouw van het slachtoffer zei tegen Omroep Brabant dat ze vannacht iemand om hulp hoorde roepen. "Ik heb me vervolgens omgedraaid en ben verder gaan slapen, want ik dacht dat ik het droomde."