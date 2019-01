De magnetische noordpool verschuift sneller dan ooit gemeten, hoe zit dat?

De magnetische noordpool, de plek waar een kompas naartoe wijst, is bezig met een mysterieuze verschuiving. Hij verschuift zo snel, dat alle kompassen en meetinstrumenten aangepast moeten worden. Vandaag is de deadline voor wetenschappers om dat voor elkaar te krijgen, zodat het 'World Magnetic Model', waar alle navigatiesystemen mee werken, weer up-to-date is.

Normaal gesproken krijgt dat model eens in de vijf jaar een update, maar het magneetveld schuift nu zo snel op dat de tussentijdse update nodig is om ervoor te zorgen dat we op onze juiste bestemmingen blijven aankomen.

"We zijn gewend dat die ongeveer 5 tot 10 kilometer per jaar verandert, maar de afgelopen twee jaar is dat 55 kilometer per jaar. Dat is sneller dan dat we ooit gemeten hebben", zegt Lennart de Groot van de universiteit Utrecht in het NOS Radio 1 Journaal. "De magnetische noordpool lag altijd in het noorden van Canada, maar nu beweegt hij richting Siberië."

De magnetische noordpool is dus niet één vast punt op de kaart. Waarom is die pool zo belangrijk voor ons, en waarom verschuift hij nu zo snel? We leggen het uit in deze video: