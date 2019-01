Nederlandse VN-generaal die toeziet op bestand Jemen vertrekt na ruim een maand

De Nederlandse generaal buiten dienst Patrick Cammaert heeft zijn taak om toe te zien op een staakt-het-vuren in een deel van Jemen neergelegd. Cammaert hield toezicht op een akkoord dat de Houthi-rebellen en de door Saudi-Arabiƫ geleide coalitie in december sloten.

Dat ging onder meer over de havenstad Hodeida, die in handen is van de Houthi-rebellen maar omsingeld is door troepen van de Saudische coalitie. Het bestand daar houdt tot nu toe redelijk, al zijn er de laatste tijd vaker weer schermutselingen. In andere delen van het land zijn gevechten opgelaaid.

Waarom Cammaert al zo snel weggaat, is niet duidelijk. Een anonieme VN-diplomaat zei daarover dat de Nederlander al bij voorbaat had besloten dat hij de post maar kort zou bekleden. Zijn taken worden overgenomen door een Deense generaal. Op 17 januari werd een konvooi van Cammaert in de provincie Hodeida beschoten. Daarbij raakte niemand gewond.

De burgeroorlog in Jemen woedt al jaren. In 2015 mengde Saudi-Arabiƫ zich erin, in een poging om de verdreven regering-Hadi weer in het zadel te helpen. Nu vier jaar later hebben de Houthi-rebellen nog altijd de hoofdstad Sanaa en de meeste andere stedelijke gebieden in handen.

Voor de bevolking betekent de oorlog een ramp. Tienduizenden zijn omgekomen en miljoenen Jemenieten kampen met voedsel- en medicijntekorten. Jemen wordt internationaal gezien als de ergste humanitaire ramp van deze tijd.