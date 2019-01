Top bedrijfsleven moet kleurrijker... Hoe doe je dat?

Kenaad Tewarie is partnering executive bij adviesbureau Rijnland, dat is gespecialiseerd in verandering. "In het internationale krachtenspel waar Nederland zich in begeeft, is diversiteit een kracht", zegt hij. "Het is één van de nieuwe unique selling points van Nederland."

Maar het kleurrijker maken van directies is volgens Tewarie een verandering die langzaam komt. "Het is niet zo dat als je een seminar houdt of een conferentie, de volgende dag alles anders is. Het gaat om bewustzijn creëren."

Ad van Gils, bestuursvoorzitter bij PwC, zette drie vrouwen in zijn team, om het goede voorbeeld te geven aan de rest van de organisatie. "De vrouwen zitten er niet omdat ze vrouw zijn, maar omdat ze de juiste kwaliteiten hebben."

'Keihard nodig'

Culturele diversiteit noemt hij "weerbarstig", maar ook "eigenlijk gewoon een strategisch onderwerp." Multicultureel talent is volgens hem "keihard nodig" om relevant te blijven voor klanten. "We kunnen als adviesbureau alleen maatschappelijk relevant zijn als wij ook zelf in onze samenstelling een afspiegeling zijn van de maatschappij."

De SER komt naar verwachting deze zomer met het advies 'Diversiteit in de top van het bedrijfsleven', waar de raad aan werkt op verzoek van minister Van Engelshoven (D66) van Cultuur.