4,5 jaar cel voor grootschalige fraude met guldenpostzegels

Een man uit Geleen is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor grootschalige fraude met postzegels. Zijn handlanger uit Maasmechelen kreeg 2,5 jaar cel voor wat de boeken in gaat als de grootste postzegelzwendel in de Nederlandse geschiedenis.

De mannen pleegden de fraude met guldenpostzegels, die na de invoering van de euro in 2002 nog mochten worden gebruikt. Ze verkochten die onder de officiƫle prijs aan bedrijven en consumenten, die daardoor goedkoper hun post konden versturen. Maar een deel van de zegels bleek vals.

Miljoenen

De fraude kwam in 2011 aan het licht, toen 200.000 valse postzegels onderschept werden. Hoeveel zegels het duo in totaal in omloop heeft gebracht, is nooit duidelijk geworden. Volgens het Openbaar Ministerie ging het mogelijk om miljoenen nepzegels. De fraude was in 2013 voor PostNL aanleiding om alle oude guldenzegels ongeldig te verklaren.

De mannen zijn nu veroordeeld voor het verkopen van de nepzegels, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank sprak hen vrij van het namaken van de zegels. Wie wel verantwoordelijk was voor het drukken, is nooit opgehelderd.

Ook straf voor vader en moeder

Ook de vader en moeder van de hoofdverdachte uit Geleen zijn veroordeeld. De moeder moet een taakstraf van 180 uur uitvoeren omdat het geld deels via haar bankrekeningen werd weggesluisd. De rechter vindt dat bij haar alarmbellen hadden moeten afgaan, toen ze grote bedragen op haar bankafschriften voorbij zag komen.

De vader kreeg 27 maanden cel. Hij heeft volgens de rechtbank geld van zijn zoon witgewassen. Daarnaast is hij veroordeeld voor faillissementsfraude en het oplichten van een verzekeringsmaatschappij. De zus en ex-vrouw van de hoofdverdachte werden vrijgesproken van betrokkenheid, meldt 1Limburg.