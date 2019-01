Traumaheli's zitten vliegvelden dwars, bewoners vrezen meer lawaai

Het Traumacentrum Zuidwest Nederland is bang dat toekomstige operaties hierdoor in gevaar komen, zegt hoofd Dennis den Hartog in het NOS Radio 1 Journaal. De politie zegt in het AD dat het risico bestaat dat de luchthavens niet langer een plek willen bieden aan de politie- en traumavluchten.

Rotterdam The Hague Airport vindt dat de helikopters thuishoren op het vliegveld, maar wil dat er een afzonderlijke geluidsruimte komt voor commerciƫle vluchten. Volgens Van der Kleij houden lokale bestuurders zo'n aanpassing tegen.

Ook Groningen Airport Eelde is voor een aanpassing van de regels. Net als in Rotterdam nemen de politie- en traumahelikopters er ongeveer een kwart van de geluidsruimte in. "Als een helikopter 's nachts vliegt, telt een keer opstijgen of landen tien keer mee. Daar kunnen we tien vliegtuigen overdag van laten vliegen."

'Nog drukker in hoogseizoen'

Omwonenden van de vliegvelden zijn bang voor meer overlast. Als helikopters een aparte geluidsruimte krijgen, zullen er meer lijnvluchten vertrekken vanuit Rotterdam, zegt de vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast.

In NRC zei de vereniging eerder: "Die vluchten zijn overdag en vertrekken in het hoogseizoen. Daardoor wordt het nog drukker tussen april en september. Het is nu al ondoenlijk."