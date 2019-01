NS rijdt morgen met aangepaste dienstregeling vanwege sneeuw

De NS rijdt morgen met een aangepaste dienstregeling vanwege sneeuw. De komende nacht gaat het vanuit het zuidwesten sneeuwen. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven.

Er rijden morgen 20 procent minder treinen dan op een gewone werkdag. De treinen die wel op pad gaan, worden waar mogelijk verlengd. Op veel plekken in Nederland rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier. Een trein die normaal iedere tien minuten rijdt, doet dat morgen elk kwartier. Waar treinen normaal elk halfuur rijden, blijft dat zo.

Zuiden

In de vroege ochtend zal de meeste sneeuw in de zuidelijke provincies vallen. Het sneeuwfront bereikt waarschijnlijk pas na de spits Amsterdam. NOS-weervrouw Willemijn Hoebert verwacht dat er 1 tot 3 centimeter sneeuw valt, in het zuiden lokaal mogelijk 5 tot 6 centimeter.

In de middag en avondspits krijgt het wegverkeer meer last van het winterweer, terwijl het in het zuidwesten dan alweer droger wordt en de temperatuur stijgt tot 4 graden. Als daar nog neerslag valt, zal dat natte sneeuw of regen zijn.

Hoebert verwacht dat mensen in ieder geval "een paar uur sneeuwpret" kunnen hebben. Goede kans dat de sneeuw in het midden en noorden van het land langer blijft liggen, omdat de temperatuur tegen de avond en nacht rond het vriespunt ligt.

Vluchten geschrapt

Het weer heeft ook gevolgen voor het vliegverkeer. Schiphol houdt rekening met vertragingen en mogelijk annuleringen.

KLM schrapt morgen twintig vluchten. Het bedrijf houdt de weersverwachting in de gaten en beslist op basis daarvan of er meer vluchten worden geannuleerd. De luchtvaartmaatschappij raadt reizigers aan de site in de gaten te houden voor de laatste vluchtinformatie.

Meer sneeuw

De kans op gladheid blijft, want ook in de nacht van donderdag op vrijdag trekt er een sneeuwfront over ons land.