'IRA' claimt verantwoordelijkheid autobom Noord-Ierland

Een groep die zichzelf de IRA noemt heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de autobom die anderhalve week geleden afging in de Noord-Ierse stad Londonderry. Bij de aanslag, voor het gerechtsgebouw, raakte niemand gewond.

De politie vermoedde al snel na de aanslag dat de bom afkomstig was van de New IRA, een van de vele afsplitsingen van de afscheidingsbeweging IRA. Vijf mensen die in verband werden gebracht met de New IRA werden opgepakt.

Aanval op gevestigde orde

Een statement waarin de verantwoordelijkheid wordt geclaimd, is nu in handen van de Derry Journal. Het is ondertekend door 'de IRA'. Die paramilitaire organisatie streefde jaren met veel geweld onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk na, maar legde aan het begin van de eeuw de wapens neer. Nog altijd zijn veel afsplitsingen en andere Noord-Ierse afscheidingsbewegingen actief die zich "IRA" noemen.

In het statement staat dat de groep "de aanvallen op strijdmachten van de Britse kroon en de imperialistische gevestigde orde" wil voortzetten. De actie zou niets te maken hebben gehad met de aanstaande brexit. Tot die conclusie was de politie ook al gekomen.

De aanslag werd vastgelegd door een bewakingscamera: