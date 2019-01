Doden en golf van arrestaties in Venezuela

In Venezuela zijn de afgelopen week zeker 40 mensen om het leven gekomen tijdens de protesten tegen het regime van president Maduro. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties bekendgemaakt.

Niet alle doden zijn gevallen tijdens demonstraties, zei Rupert Colville van de VN. Elf mensen zouden door "niet geïdentificeerde personen" zijn gedood op verdenking van plundering. Ook zou een lid van de Nationale Garde van Venezuela zijn vermoord.

Daarnaast werden op 23 januari bijna 700 mensen gearresteerd. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er in Venezuela in 20 jaar tijd niet zoveel mensen opgepakt op één dag. In totaal werden de afgelopen week zo'n 850 mensen gearresteerd, onder wie 77 kinderen.

De VN onderzoekt meldingen over de slechte behandeling van gevangenen.